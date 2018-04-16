Роскомнадзор начал блокировку Telegram

Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram, к вечеру приложение будет также удалено из AppStore и Google Play

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

© Sputnik . Кирилл Каллиников Дуров запретил своим адвокатам участвовать в "фарсе" по блокировке Telegram

"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов, пишет Роскомнадзор.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.