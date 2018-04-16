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Тотальный диктант

Почти 230 тысяч человек написали "Тотальный диктант"

© Sputnik Сария Кварацхелия
Новости
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Акция грамотности "Тотальный диктант" прошла в трех городах Абхазии, в ней приняли участие более 120 человек.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Более 227 тысяч человек по всему миру приняли участие в акции "Тотальный диктант", из них за пределами России диктант написали около 27 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

"В 2018 году "Тотальный диктант" написали 227 тысяч 325 человек. Эта цифра включает участников на очных площадках акции, участников специальной версии "Тотального диктанта" для иностранцев — теста TruD, а также участников онлайн-версии "Тотального диктанта", — сказала Ребковец.

По ее словам, на территории России диктант написали 170750 человек, за рубежом — 26908 человек.

Тотальный диктант
© Sputnik Сария Кварахелия
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"И это можно выделить отдельно прорывом "Тотального диктанта", потому что в 2017 году количество зарубежных участников составило 17433 человека. Этот рост оказался для нас очень приятным сюрпризом", — отметила Ребковец.

Она добавила, что тест TruD написали более 5 тысяч человек. Он охватил 130 городов и 46 стран. В прошлом году участниками этого теста стали около 3 тысяч человек. Из участников-иностранцев в России тест написали 2666 человек, остальные — за рубежом. В частности, в Китае тест написали 940 иностранцев. Лидером среди российских городов стал Владивосток, где тест TruD написали 560 человек.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.




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