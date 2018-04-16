В Ереване начались столкновения митингующих с силами полиции

Полицейские отказались пропустить людей к зданию парламента, после чего возникла стычка. Депутат Никол Пашинян и демонстранты кинулись прорывать кордон полиции.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. В Ереване, недалеко от здания парламента начались столкновения митингующих с силами полиции, сообщает Sputnik Армения.

© Sputnik Ани Липаритян Акция протеста оппозиции проходит в Ереване

Стычки начались после того, как глава партии "Гражданский долг", депутат Никол Пашинян попросил полицейских пропустить его и многочисленных сторонников к зданию парламента. Стражи порядка отказались, заявив, что только Пашинян и коллеги по фракции могут пройти в здание Национального собрания, остальные не имеют права.

Получив отказ, Пашинян и демонстранты кинулись прорывать кордон полиции. Сначала они отодвинули металлические ограждения, затем попытались прорваться сквозь ряды правоохранителей, вследствие чего возникли столкновения. Митингующие скандируют различные антиправительственные лозунги.

Напомним, с утра 16 апреля в Ереване начались массовые акции протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры. За несколько часов сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна перекрыли практически все центральные улицы Еревана. Частично свою работу прекратило и столичное метро.