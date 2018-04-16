Танец жениха: свадебный кортеж в Сочи перекрыл федеральную дорогу

На кадрах, попавших в интернет, видно, как двое водителей перекрывают трассу в Сочи, а другие водители организуют своего рода коридор для черного Mercedes-Benz и вынуждают остановиться других автовладельцев.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. 10 машин из свадебного кортежа перекрыли федеральную трассу в Сочи, чтобы дать возможность жениху и гостям потанцевать на загруженной проезжей части. Об этом сообщает Вести.ru.

Танцплощадкой послужил перекресток в сочинском Дагомысе, где ближе к полудню в минувшую пятницу, 13 апреля, и остановились с десяток украшенных бантами легковых автомобилей. Пока участники мероприятия развлекались, образовалась внушительная пробка. "Выступление" будущего супруга снимал не только приглашенный оператор, но и камеры наблюдения, записями с которых как раз заинтересовались правоохранительные органы.

На кадрах попавших в интернет, видно, как двое водителей перекрывают трассу недалеко от пешеходного перехода, а другие водители организуют своего рода коридор для черного Mercedes-Benz и вынуждают остановиться других автовладельцев.

Вся церемония заняла порядка пяти минут, по истечении которых все участники погрузились в автомобили и двинулись к дому невесты. Тем не менее и столь короткого "выступления" хватило для того, чтобы случаем заинтересовались стражи порядка, правда, сделали они это только после того, как в соцсетях начали выражать возмущение произволом брачующихся.

В УВД по городу Сочи назначена проверка по этому факту.