Слитки золота пробили дно грузового отсека самолета в Домодедово

В багажном отделении самолета должны были перевезти золотые слитки - во время погрузки они пробили дно грузового отсека.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Самолет авиакомпании S7 не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за того, что слитки золота пробили дно грузового отсека воздушного судна, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на портал Life.ru.

Инцидент произошел уже после того, как в самолет пустили пассажиров. Они успели занять свои места, однако в течение нескольких минут к лайнеру снова подали трап и попросили всех выйти из салона. Оказалось, что, помимо багажа, самолет перевозил золотые слитки — во время погрузки они упали и пробили дно грузового отсека.

Пассажирам предоставили другой самолет, на котором они и улетели в Испанию.

Это не первый случай за последнее время, когда из самолета высыпалось большое количество золота — 15 марта в Якутске у взлетающего Ан-12 сорвало одну из створок грузового люка, а на взлетно-посадочную полосу высыпались слитки драгоценного металла.