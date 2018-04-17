Роскомнадзор в погоне за Telegram начал блокировать IP-адреса Amazon

Третий пункт решения суда по блокировке мессенджера Telegram предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Amazon из-за того, что их использует мессенджер Telegram для обхода блокировки, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом сообщает RT.

"У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram", — заявил Жаров.

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Мессенджер должен быть заблокирован в течение суток. Роскомнадзор начал также юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.