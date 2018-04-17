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Архивное фото самолета авиакомпании Аэрофлот

Китайцы снова признали Аэрофлот любимой иностранной авиакомпанией

© Sputnik . Максим Блинов
Новости
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Почетное звание второй год подряд присвоено Аэрофлоту на церемонии награждения премии Flyer Award 2018, которая состоялась сегодня в Шанхае.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Престижная награда, отмечающая самых достойных представителей глобальной туристической отрасли на китайском рынке, снова досталась авиакомпании Аэрофлот в позиции "любимая иностранная авиакомпания", сообщается на официальном сайте компании.

Аэрофлот обошел конкурентов благодаря высокому качеству сервиса, доступным тарифам и удобным стыковкам в базовом аэропорту Шереметьево — участнике программы China Friendly.

"Признание Аэрофлота любимой иностранной авиакомпанией Китая второй год подряд — знаковое достижение для нас как глобальной компании, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Мы гордимся нашим вкладом в развитие российско-китайского экономического сотрудничества в рамках стратегического взаимодействия двух великих держав".

Премия проходит при поддержке официального издания Управления гражданской авиации Китая (СААС), китайского государственного информационного агентства "Синьхуа" и ведущего отраслевого журнала China Aviation Magazine. Лучшие из лучших в сфере путешествий определяются экспертным жюри, а также в результате голосования часто летающих пассажиров.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, шесть раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.




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