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Здание торгового центра «Зимняя вишня» после пожара

МЧС России назвало предварительную причину пожара в Кемерово

© Sputnik . Александр Кряжев
Новости
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В МЧС также рассказали, что все пути эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня" были блокированы горючими токсичными предметами, содержащими хлористый водород.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Короткое замыкание над игровой зоной стало по предварительным данным причиной пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента надзорной и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

Замыкание могло возникнуть из-за большого переходного сопротивления или перегрузки ведущих частей лампы, считают в ведомстве.

"У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы и упали в поролоновую яму", — уточнил Еникеев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.




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