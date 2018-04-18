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Модель взрыва перед Белым домом

В США смоделировали взрыв атомной бомбы около Белого дома‍

© youtube/Science Magazine
Новости
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Видео "катастрофы" опубликовано на YouTube-канале научно-популярного журнала Science Magazine.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Ученые из Политехнического университета Виргинии смоделировали взрыв атомной бомбы в центре Вашингтона, сообщает РИА Новости.

В ролике воспроизводится взрыв пяти килограммов высокообогащенного урана. Согласно сценарию ролика, бомба, попавшая в руки террористов, была замаскирована под обычный фургон доставки и находилась всего в нескольких кварталах от Белого дома.

В комментарии к видео ученые подробно описали предполагаемые последствия взрыва: человеческие жертвы, разрушенные здания, отключения света, распространение радиации.

"Мгновенно большая часть городского квартала исчезает в ядерном огненном шаре размером в две трети от того, что охватил Хиросиму в Японии", — говорится в описании к компьютерной симуляции.

Видеоролик воспроизводит различные варианты поведения людей в чрезвычайной ситуации: панику, попытки разыскать членов семьи, найти укрытие. В видео также показаны способы минимизировать ущерб от предполагаемой катастрофы.




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