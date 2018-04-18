Акции протеста в Ереване продолжаются: задержано 60 демонстрантов

Ранее силовое ведомство в очередной раз призвало организаторов митинга прекратить противоправные действия.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Полиция Армении задержала 66 участников акций протеста в Ереване, организованных депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Армения.

"По состоянию на 12:00 часов 18 апреля задержаны и доставлены в отделения 66 граждан", — сообщили в полиции.

Ранее силовое ведомство в очередной раз призвало организаторов митинга прекратить противоправные действия, иначе вся ответственность за последствия принятых стражами порядка пропорциональных мер будет на организаторах.

© Sputnik Asatur Yesayants В Ереване начались столкновения митингующих с силами полиции

Армянская оппозиция во главе с депутатом парламента Армении от фракции "Елк" Николом Пашиняном проводит марши по улицам Еревана. Ранее политик объявил, что с 13 по 17 апреля оппозиционеры четыре дня подряд будут проводить круглосуточный митинг в Армянской столице.

На шествия Пашинян выходит, требуя у властей не выдвигать в премьер-министры действующего президента Сержа Саргсяна и не продлевать его власть.

Оппозиционеры в количестве около тысячи человек шествуют по улицам Еревана и посещают различные структуры: общественное радио, футбольную федерацию Армении.