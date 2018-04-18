Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш

Жена Джорджа Буша-старшего скончалась в окружении родных в своем доме в Хьюстоне

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара Буш умерла во вторник в Хьюстоне.

Об этом в микроблоге в Twitter сообщил официальный представитель четы Джим МакГрат.

Барбаре Буш было 92 года.

Бывшая первая леди США родилась в Нью-Йорке 8 июня 1925 года. Являлась дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса по отцовской линии. С Джорджем Бушем-старшим познакомилась, когда ей было 16 лет, а их свадьба состоялась через четыре года. Будучи первой леди США, Буш занималась проектами по распространению грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

© Sputnik . Юрий Абрамочкин Джордж Буш-старший с супругой Барбарой Буш, архивное фото

С 1999 года бывшая первая леди жила вместе с мужем в Хьюстоне, штат Техас.

В честь Барбары Буш названо несколько школ в Техасе и Аризоне, а также больница и медицинский центр в штате Мэн.

У Барбары и Джорджа Бушей пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.