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Роскомнадзор: Facebook проверят до конца года

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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По словам руководителя ведомства, он встречается с представителями компании раз в полгода и часто слышит обвинения в "особых отношениях", но на самом деле их нет.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. До конца 2018 года Роскомнадзор проведет проверку Facebook в России, у ведомства есть ряд требований к компании — локализация баз данных граждан РФ, удаление всей запрещенной информации и соблюдение правовых норм. Об этом руководитель ведомства Александр Жаров сообщил в интервью газете "Известия" во вторник.

Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, Messages
© flickr.com / Microsiervos
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По его словам, уже сейчас соцсеть опаздывает по срокам исполнения требований. Если они не будут выполняться и представители компании не сообщат правительству о своих намерениях и действиях, то, как и в случае с Telegram, встанет вопрос о блокировке.

Кроме того, Жаров подчеркнул, что, несмотря на частые обвинения в "особых отношениях" с руководством Facebook, на самом деле их нет. На последней встрече в феврале представители сторон снова проговорили позицию Роскомнадзора.

На прошлой неделе в пятницу Таганский суд Москвы удолетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Ситуация связана с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В ближайшее время приложение удалят из AppStore и GooglePlay.

 




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