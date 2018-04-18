ОЗХО не нашла следов вещества BZ в пробах по "делу Скрипаля"

Следы отравляющего вещества BZ, которым, как предполагала Москва, могли отравить Сергея и Юлию Скрипалей, не найдены в образцах проб, взятых в британском Солсбери.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Об этом, выступая на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил глава лаборатории и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм, пишет РИА Новости.

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По его словам, вещество BZ не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери. При этом, как признался представитель Соединенного Королевства в ОЗХО Петер Уилсон, ни ОЗХО, ни британские военные химики не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

При этом, по его словам, все пробы якобы свидетельствуют о том, что злоумышленник использовал отравляющее вещество "Новичок" (как на Западе окрестили разработанное в СССР вещество А234 — Ред.). "Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей", — подчеркнул Уилсон.

Доклад вызывает вопросы

Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин, в свою очередь, отметил, что Великобритания демонстрирует "явное нежелание полноценно сотрудничать в расследовании" отравления Скрипалей. По его словам, британская сторона не заинтересована в поиске правды.

"Им нельзя допустить, чтобы она выплыла наружу", — сказал Шульгин.

© AP Photo. Frank Augstein Бомба, которую взорвал Лавров, рушит правительство Британии

По его мнению, доклад технического секретариата ОЗХО по "делу Скрипаля" вызывает вопросы. Шульгин, в частности, подчеркнул, что окончательные выводы можно сделать, лишь тщательно исследовав материалы химического и спектрального анализа проб.

"Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. А эти материалы были переданы техсекретариатом только Лондону", — напомнил постпред России в ОЗХО.

BZ, а не "Новичок"

Выступая ранее на заседании Совета по внешней и оборонной политике, глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Москва получила конфиденциальную информацию из швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа касательно инцидента в Солсбери.

Согласно этим данным, Скрипалей отравили вовсе не химикатом А234, как ранее заявляли в Великобритании, а боевым отравляющим веществом BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и стран НАТО.

© AP Photo. Matt Dunham Швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова о химикате BZ

"BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток", — сказал Лавров. Клиническая картина состояния Скрипалей, по его словам, подтверждает выводы швейцарской лаборатории об использовании химиката BZ.

Обвинения на ровном месте

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии в британском Солсбери. В правительстве Великобритании утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия якобы российского производства. При этом никаких доказательств причастности России к этому преступлению Лондон так и не предоставил.

Несмотря на отсутствие доказательств, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипалей "весьма вероятно" (англ. highly likely — отсюда "хайли лайкли") отравили по инициативе российских властей. 14 марта она обвинила Россию в причастности к отравлению и заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата и обрывает все контакты на высоком уровне.

© AFP 2018 / Ben STANSALL Создатель "Новичка" назвал идиотской попытку отравления им Скрипалей

В качестве зеркального ответа МИД России, в свою очередь, объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Также МИД предупредил Лондон о том, что если с его стороны последуют любые действия недружественного характера, то Москва оставляет за собой право на другие ответные меры.

"Дело Скрипаля" стало одной из главных тем саммита ЕС 22-23 марта, по итогам которого Евросоюз выразил полную солидарность с Великобританией и принял решение отозвать посла ЕС из России для консультаций. О готовности рассмотреть вопрос высылки российских дипломатов на национальном уровне заявили сразу несколько стран Евросоюза, включая Эстонию.

В конечном итоге 26 марта о высылке российских дипломатов сообщили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Голландия, Франция, Германия и другие (всего 18 стран Евросоюза из 28). Позже к ним присоединились США, выслав из страны 60 россиян. Эстония ограничилась высылкой одного дипломата — военного атташе России Олега Афанасьева. Россия на массовую высылку российских дипломатов ответила зеркально.

© AFP 2018 / ANP/Bart Maat ОЗХО передала итоговый отчет по делу Скрипаля Британии

В начале апреля стало известно, что британские специалисты к недовольству официального Лондона не смогли подтвердить, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, было российского производства. МИД Британии вынужден был признать, что выводы о причастности России к отравлению Скрипаля были сделаны в том числе на основании предположений.

Москва отрицает какую-либо причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью. Россия призывает провести совместное расследование инцидента в Солсбери. Кроме того, Следственный комитет, со своей стороны, возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль.