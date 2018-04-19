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Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска

Источник: боевики в Сирии готовятся создать автономию под патронажем США

© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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Джабхат ан-Нусра"* и взаимодействующие с ней формирования "Свободной сирийской армии" насчитывают более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня, которые могут быть использованы для наступления на позиции правительственных войск.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Боевики "Джабхат ан-Нусры"* и "Сирийской свободной армии" расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Источник заявил, что боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гумпомощь", добавил источник.

"В течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии. Вопреки заявлениям американцев, в долине реки Ярмук основные роли сегодня играют не только "Сирийская свободная армия", но и "Джабхат ан-Нусра"* и бандгруппы ИГИЛ*… Боевики ведут активные действия по расширению подконтрольных территорий", — сообщил собеседник.

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По его словам, боевики планируют начать одновременное наступление на позиции правительственных сил для захвата городов Деръа и Эль-Баас и прилегающих районов.

"Поводом для наступления как всегда послужат заявления боевиков о якобы нарушении режима деэскалации правительственными войсками. Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с "химией" кустарного производства якобы против мирного населения. Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии", — рассказал собеседник.

Он также сообщил, что через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. "Но какие в действительности грузы доставляется этими колоннами – никому неизвестно. Вся переброска так называемой "гуманитарной помощи" контролируется только американцами", — сказал собеседник.

*Террористические организации, запрещенные в России.




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