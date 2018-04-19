Германия хочет попросить США освободить ее от антироссийских санкций

Немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России, лоббируют этот вопрос и не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Власти Германии намерены просить США освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях, пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон планирует добиться особых условий для немецкого бизнеса в вопросе санкций в отношении России. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в конце апреля, собирается просить освободить немецкие компании, ведущие бизнес в России, от воздействия санкций.

По мнению руководителей немецкий предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро, отмечает издание.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В список ограничительных мер попал ряд российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Среди них Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.