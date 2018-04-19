Депутаты Госдумы расширили возможности использования маткапитала

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе депутатов, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. При этом приобретаемый дом должен находиться в России.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что подобная возможность будет востребована российскими семьями, так как улучшение жилищных условий является приоритетным среди видов использования материнского капитала.

По словам Миронова, вложения маткапитала в образование или пенсионное обеспечение менее востребованы.

Авторы инициативы также напомнили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона семей. При этом средствами распорядились лишь 54,3% их владельцев. Большинство — около 4,1 миллиона семей — использовали деньги для улучшения жилищных условий.

"Принятие нашего законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать", — уверен политик.

Согласно инициативе, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. При этом приобретаемый дом должен находиться в России.

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"Считаем, что такая возможность будет востребована гражданами. Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала", — цитирует лидера фракции Сергея Миронова его пресс-служба.

Это уже не первая за последнее время инициатива депутатов по расширению возможностей использования маткапитала. Так, в марте в Госдуму внесли законопроект о праве получать эти средства гражданам, усыновившим детей своих супругов от предыдущих браков.