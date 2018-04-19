МИД: Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за визовой блокады

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Визовая блокада в отношении российских граждан со стороны США может привести к тому, что Россия и США останутся без авиационного сообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати.

Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут до 250 дней, то есть обращаться за визами становится бессмысленно, констатируют во внешнеполитическом ведомстве.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — говорится в сообщении.

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В МИД отмечают, что виновата в сложившейся ситуации с визами отнюдь не российская сторона.

"Когда Россия в прошлом году после многочисленных враждебных выпадов США потребовала уравнять взаимное дипломатическое присутствие, решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне. При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую высылку наших коллег, ни один консульский сотрудник "персона нон грата" не объявлен. Весь персонал американского генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же в ответ на принудительное закрытие российского генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает — было бы желание, а его у США явно нет", — пояснили в МИД РФ.