23:44 19 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России

МИД: Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за визовой блокады

© Sputnik . Максим Блинов
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Американская сторона объясняет резкое снижение выдачи гражданам России виз "нехваткой персонала" в консульских учреждениях и пытается обвинить в этом российские власти.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Визовая блокада в отношении российских граждан со стороны США может привести к тому, что Россия и США останутся без авиационного сообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати.

Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут до 250 дней, то есть обращаться за визами становится бессмысленно, констатируют во внешнеполитическом ведомстве.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — говорится в сообщении.

Денежные купюры США и американская виза
© Sputnik . Сергей Мамонтов
США хотят официально мониторить соцсети подающих на визу

В МИД отмечают, что виновата в сложившейся ситуации с визами отнюдь не российская сторона.

"Когда Россия в прошлом году после многочисленных враждебных выпадов США потребовала уравнять взаимное дипломатическое присутствие, решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне. При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую высылку наших коллег, ни один консульский сотрудник "персона нон грата" не объявлен. Весь персонал американского генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же в ответ на принудительное закрытие российского генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает — было бы желание, а его у США явно нет", — пояснили в МИД РФ.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пистолет Макарова
    Ты зачем стрелял?

    В Северной Осетии перед судом предстанет полицейский, который устроил стрельбу в аэропорту Владикавказа. Что стало причиной инцидента?

  • Пропуск в Баку автомобилей из регионов
    Въезд под "кирпич"

    Въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных не в столице, будет ограничен в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

  • Президент Армении Серж Саргсян принял председателя Гос.комитета по градостроительству при Правительстве Нарека Саргсяна (19 марта 2018). Ереван
    Я остаюсь!

    В Армении продолжается формирование нового кабинета министров. Кто из состава предыдущего правительства сохранит свои портфели?

  • Министр образования Латвии Карлис Шадурскис в Латвийском университете
    Латышский и точка!

    Министр образования Латвии настаивает, чтобы иностранные преподаватели без знания латышского языка не привлекались на работу в вузы.

  • Игналинская АЭС
    Без паники!

    Вильнюс ответил на требование Минска объяснить, что произошло на остановленной Игналинской АЭС в Литве в начале апреля.

  • Президент Молдовы Игорь Додон и Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Президентский подарок

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что подарил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который находится с визитом в Кишиневе.

  • Пистолет Макарова
    Ты зачем стрелял?

    В Северной Осетии перед судом предстанет полицейский, который устроил стрельбу в аэропорту Владикавказа. Что стало причиной инцидента?

  • Пропуск в Баку автомобилей из регионов
    Въезд под "кирпич"

    Въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных не в столице, будет ограничен в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

  • Президент Армении Серж Саргсян принял председателя Гос.комитета по градостроительству при Правительстве Нарека Саргсяна (19 марта 2018). Ереван
    Я остаюсь!

    В Армении продолжается формирование нового кабинета министров. Кто из состава предыдущего правительства сохранит свои портфели?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Американская певица Пинк
Pink стала самой красивой женщиной года
Визит на перспективу: абхазские депутаты рассказали о парламентском форуме в Крыму
Визит на перспективу: абхазские депутаты рассказали о парламентском форуме в Крыму
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей

Соцсети

Sputnikabkhazia