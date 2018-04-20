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Куба. Архивное фото.

Династия Кастро больше не правит Кубой: в стране сменился лидер

© AFP 2018 / ADALBERTO ROQUE
Новости
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Братья Кастро правили Кубой почти 60 лет. Несмотря на смену лидера государства, западные СМИ уверены, что быстрых перемен не стоит ждать.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Руководивший Кубой 86-летний Рауль Кастро покинул пост главы государства, на смену ему пришел 57-летний Мигель Диас-Канель. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о том, что Диас-Канель – будущий преемник Рауля Кастро, появилась еще в 2013 году, когда его назначили первым заместителем председателя госсовета Кубы.

Мигель Диас-Канель
CC0 / Presidencia El Salvador / Beatificacion Monseñor Romero
Мигель Диас-Канель

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Именно тогда он приобрел статус "правой руки Кастро".

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Новоиспеченный кубинский лидер родился в апреле 1960 года, почти через год после того, как Фидель Кастро возглавил совет министров Кубы.

Диас-Канель играл важную роль в компартии в своей родной провинции Вилья-Клара, которая считалась более свободной и либеральной, чем другие регионы страны. По данным некоторых СМИ, именно в этом регионе проходили рок-концерты, запрещенные в других провинциях, а в 1985 году в Санта-Кларе появился один из самых известных кубинских центров для ЛГБТ-сообщества.

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Руководитель этой организации призналась, что Диас-Канель оказывал ей содействие. Долгое время это был единственный центр на коммунистической Кубе, который объединял местную гей-общину.




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