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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне

Вашингтон назвал условия для улучшения отношений с Россией

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Советник главы Белого дома и посол России в США обсудили состояние отношений между двумя странами.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал условие для улучшения отношений двух стран в ходе встречи с послом России в США Анатолием Антоновым, сообщает РИА Новости.

Для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, по словам советника американского президента, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

"Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России", — подчеркивается в сообщении Белого дома.

Претензии США к России, среди прочего, связаны с поддержкой Москвой президента страны Башара Асада. После этого министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в отношении России. Госдума в середине мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США.

Интервью Лаврова о взаимоотношениях России с Западом>>




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