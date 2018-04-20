Адгур Ардзинба встретился с министром экономики Сирии в Ялте

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба 20 апреля встретился с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Самер Халилем на IV Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики Абхазии.

Министр экономики и внешней торговли Сирии отметил особую значимость участия Абхазии в международной ярмарке.

"Мы в прошлом году затронули несколько идей, которые могут развивать наши отношения. И в этом направлении нам необходимо продолжать двигаться. Наша предыдущая встреча состоялась в рамках международной выставки в Дамаске. И для нас большая честь, что Абхазия была представлена отдельным павильоном", — отметил сирийский министр.

Мухаммед Самер Халиль пригласил Абхазию принять участие в Дамасской международной ярмарке и в этом году.

© Фото : предоставлено Зауром Гулиа Гулиа о форуме в Ялте: набираемся опыта и налаживаем контакты

"Мы открыты для увеличения объема торговли между нашими республиками", — подчеркнул министр экономики и внешней торговли Сирии.

Министр экономики Республики Абхазия отметил, что для получения желаемых результатов необходимо продолжить совместную работу.

"Мы также рады встретиться с вами. Наша первая встреча была направлена на построение двустороннего диалога, поиска возможностей взаимовыгодного взаимодействия между нашими государствами. И нам действительно предстоит много работать над обсуждаемыми ранее направлениями, чтобы выйти к конкретным результатам", — сказал Адгур Ардзинба.

Министр экономики Абхазии поблагодарил сирийского коллегу за приглашение принять участие в предстоящей Дамасской международной ярмарке.

Адгур Ардзинба подчеркнул, что народ Абхазии солидарен с народом Сирии.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове пригласил сирийскую делегацию в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 10-летию международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.