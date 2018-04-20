Новая кожная болезнь появилась в Австралии: ученые в недоумении

Пока ученые не знают, как появилась болезнь и где находится источник.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. В Австралии распространилась эпидемия кожной болезни, разъедающей ткани человека. Болезнь начинается как обычная припухлость после укуса насекомого, но впоследствии разъедает человеческую плоть, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на издание "Популярная механика".

Пока ученые не знают, как болезнь появилась на континенте и где находится источник заражения.

© Sputnik . Andrey Starostin Патоген-Х угрожает планете глобальной эпидемией новой неизвестной болезни

Болезнь уже получила название "язва Бурули". У больных сначала появляется небольшая красная припухлость, похожая на укус насекомого. Если ее не лечить, то поражение становится больше и за пару недель может повлечь за собой серьезное разрушение кожи и мягких тканей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь вызывается бактерией, принадлежащей к тому же семейству, что и бактерии, вызывающие туберкулез и проказу. Обычно она поражает руки или ноги человека.

Также по данным ученых, болезнь не настолько агрессивна, но у одного пациента успела целиком разъесть одну конечность.

Похожие заболевания ранее были зафиксированы в Центральной и Западной Африке. В Австралии впервые болезнь была зафиксирована в 2016 году.

Для ее лечения требуется несколько курсов антибиотиков, в некоторых случаях операционное вмешательство.