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Золото

Центробанк Турции вернул из США золотой запас

© Sputnik . Pavel Lisitsyn
Новости
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Турецкие банки вернули в страну 220 тонн золота, в том числе Центробанк страны - 28,7 тонн.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото", возвращают на родину свои золотые резервы, передает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ (запрещена в России и США, а также в других странах мира).

Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани
© Sputnik . Сергей Гунеев
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Как сообщает газета, всего в страну из-за рубежа было возвращено 220 тонн золота. Так Halk Bankası перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн.

Стало известно, что процедуры по возвращению своих золотых запасов из Великобритании начали Ziraat Bankası и VakıfBank (57 и 38 тонн соответственно).

Центральный банк Турции вывел в 2017 году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонн золота, свидетельствует годовой отчет банка, опубликованный на его официальном сайте.

Центробанк Турции имел на конец 2016 года золотой запас в размере 14 миллиардов долларов, в 2017 году эта цифра достигла 23,5 миллиарда.

Отношения Анкары и Вашингтона обостряет также проходящий в США суд над заместителем гендиректора турецкого Halkbank Мехметом Хаканом Атиллой, которого власти США арестовали в марте прошлого года. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб сообщил на суде, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Зарраб дал показания и против Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.

Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.




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