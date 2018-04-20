Ученые раскрыли секрет индонезийских ныряльщиков

Ученые выяснили, как индонезийскому народу Баджо удается задерживать дыхание под водой на долгое время.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Группа ученых провела ультразвуковое исследование селезенки у 43 человек народности Баджо (рыболовы) и 33 человек народности Салуан (фермеры), сообщает Моя Планета.

Оказалось, что у первых селезенка больше на 50%. Анализ генетического материала показал, что увеличенная селезенка – результат эволюции, ведь ответственный за размер селезенки ген встречается даже у тех Баджо, кто не занимается дайвингом, и совсем не встречается у их соседей. Также ученые проследили у Баджо ген, ответственный за другую особенность нырятельного рефлекса: сужение кровеносных сосудов в конечностях для первоочередной доставки кислорода мозгу и сердцу.

Народ Баджо — умелые рыболовы-кочевники, умеющие задерживать дыхание под водой на рекордно долгие промежутки времени.

Доктор Мелисса Илардо из университета Копенгагена стал автором исследования феномена ныряльщиков в Индонезии. Раскрыть загадку ему помогла его работа о тюленях, в которой он объясняет, что тюлени имеют более крупную селезенку – орган, способный в числе прочего «запасать» обогащенные кислородом клетки.

Сокращение селезенки является одной из особенностей нырятельного рефлекса, возникающего у млекопитающих при погружении головы под воду.