Дорого внимание: Абхазия участвует в турфоруме в Екатеринбурге

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Гильдия отельеров республики участвуют в международном форуме "Большой Урал-2018", рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Мы приехали представлять Абхазию. Проведем презентацию, расскажем об Абхазии: что мы предлагаем, какие у нас есть отели, какие экскурсии. Надежды у нас на этот форум большие. На Урале суровый климат. Туристы из этого края могут приехать и весной-летом – погреться на солнышке, и осенью-зимой – поесть мандарины. В принципе перспективы хорошие", – сказала она.

Калягина уверена, чтобы привлечь внимание к Абхазии, нужно больше рассказывать о себе.

"Это нам кажется, что о нас все знают, но на самом деле очень многие о нас даже не слышали. Но надо себя продвигать. От форума мы ожидаем новых туристов, новых контрактов, договоров, новых рекламных пресс-туров", – отметила она.

По словам Калягиной, на форуме абхазские отельеры многое узнали о событийных турах и как на них можно зарабатывать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых с видом на мандарины: туристы о зимней Абхазии

"Речь там шла, конечно, о крупных международных событиях, как чемпионат мира, но мы можем сами организовывать свои мероприятия. Например, как кинофестиваль, который прошел недавно в Сухуме. Можно было бы о них сообщать заранее и тем самым привлекать внимание туристов", – добавила она.

"Большой Урал" – международный туристический форум. Он ежегодно объединяет специалистов туристской отрасли из разных регионов России и стран СНГ. Цель – развитие и укрепление межрегиональных и международных связей в сфере туризма.

Форум проходит с 2013 года. За это время количество участников выросло до трех тысяч человек. Ежегодно в "Большом Урале" принимают участие представители более 28 регионов России и 11 стран. В рамках Форума проходят информационные туры для журналистов специализированных СМИ.