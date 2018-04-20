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VI Международный туристический форум Большой Урал - 2018

Дорого внимание: Абхазия участвует в турфоруме в Екатеринбурге

© Фото: Анна Калягина
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VI международный туристский форум "Большой Урал-2018", на котором участвует "Абхазского союза туризма" проходит в Екатеринбурге 20-21 апреля.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. "Абхазский союз туризма" и  Гильдия отельеров  республики участвуют в международном форуме "Большой Урал-2018", рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Мы приехали представлять Абхазию. Проведем презентацию, расскажем об Абхазии: что мы предлагаем, какие у нас есть отели, какие экскурсии. Надежды у нас на этот форум большие. На Урале суровый климат. Туристы из этого края могут приехать и весной-летом – погреться на солнышке, и осенью-зимой – поесть мандарины. В принципе перспективы хорошие", – сказала она.

Анна Калягина
© Фото: Анна Калягина
Анна Калягина

Калягина уверена, чтобы привлечь внимание к Абхазии, нужно больше рассказывать о себе.

"Это нам кажется, что о нас все знают, но на самом деле очень многие о нас даже не слышали. Но надо себя продвигать. От форума мы ожидаем новых туристов, новых контрактов, договоров, новых рекламных пресс-туров", – отметила она.

По словам Калягиной, на форуме абхазские отельеры многое узнали о событийных турах и как на них можно зарабатывать.

Набережная
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Речь там шла, конечно, о крупных международных событиях, как чемпионат мира, но мы можем сами организовывать свои мероприятия. Например, как кинофестиваль, который прошел недавно в Сухуме. Можно было бы о них сообщать заранее и тем самым привлекать внимание туристов", – добавила она.

"Большой Урал" – международный туристический форум. Он ежегодно объединяет  специалистов туристской отрасли из разных регионов России и стран СНГ. Цель – развитие и укрепление межрегиональных и международных связей в сфере туризма.

Форум проходит с 2013 года. За это время количество участников выросло до трех тысяч человек.  Ежегодно в "Большом Урале" принимают участие представители более 28 регионов России и 11 стран. В рамках Форума проходят информационные туры для журналистов специализированных СМИ.




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