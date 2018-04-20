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Биометрический паспорт

Госпошлина за выдачу российского загранпаспорта увеличится

© Фото: Baltnews
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Биометрический паспорт отличается от обычного загранпаспорта тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Кабмин России одобрил законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения, сообщается на сайте Правительства России.

"Пошлина увеличится с 3 500 рублей до 5000 рублей", — говорится в сообщении.

Российский биометрический загранпаспорт можно получить в Абхазии>>

Загранпаспорта нового поколения выдаются сроком на 10 лет. Биометрический паспорт отличается от обычного загранпаспорта тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта.

Посольство России в Абхазии оформляет документы на получение российского биометрического паспорта.

Как получить биометрический российский загранпаспорт в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Как получить биометрический российский загранпаспорт в Абхазии






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