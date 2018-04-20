Журналист из Чечни погиб в Дамаске

Рамзан Кадыров выразил соболезнования творческому коллективу "Грозного", а также родным и близким журналиста.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. В Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании "Грозный" Ихаб Балан. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан", — приводит слова Кадырова РИА Новости.

Глава Чечни выразил соболезнования творческому коллективу "Грозного", а также родным и близким журналиста.

"Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова", — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что семье Балана будет оказана материальная помощь и поддержка.