Мальчик-аутист воссоздал восьмиметровую модель "Титаника" из Lego

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Мальчик Бриньяр, живущий в Рейкъявике, с пяти лет увлечен конструкторами, поэтому, когда ему исполнилось десять лет, мама отвезла его в парк Legoland, пишет Популярная Механика.

Мальчик остался в восторге и задумал построить из конструктора модель "Титаника" в масштабе, соответствующем размеру человечков Lego. Для этого дедушка Бриньяра сделал чертеж корабля в нужном масштабе, а мама стала наставником грандиозного проекта своего сына.

Врачи в раннем возрасте диагностировали Бриньяру аутизм, он испытывает проблемы в общении с другими людьми и социальными связями.

© Sputnik Бадри Есиава Мир своими руками: особенные дети готовятся к выставке

Модель "Титаника" длиной 7,92 метра, шириной 1,22 и высотой 1,52 метра Бриньяр построил за 11 месяцев.

Для этого ему понадобилось 56 тысяч деталей Lego. Деньги на покупку деталей увлеченному мальчику давали родственники и друзья семьи.

Родители мальчика сказали, что процесс строительства корабля был для Бриньяра непростым и мальчик несколько раз хотел бросить эту затею.

Его мама также отметила, что в период строительства мальчик начал сиять, словно проект изменил его.

Процесс постройки "Титаника", по словам мальчика, помог ему выйти из того тумана, который был у него в голове. Его модель из Lego заставила Бриньяра отвечать на вопросы людей, общаться с ними, и это пошло ему на пользу. Сейчас парню исполнилось 15 лет, а его корабль побывал на выставках по всему миру и нынче находится в музее "Титаника" в американском городе Пиджен-Фордж в штате Теннесси.