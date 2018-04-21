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Регионы России. Крым

Украина признала, что не может вернуть Крым

© Sputnik . Алексей Мальгавко
Новости
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Украина по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией". При этом Москва не раз заявляла, что присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями, но на сегодняшний день не в состоянии вернуть Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление  заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Тука в эфире "112 Украина".

При этом по мнению Туки, Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".

Надежды на возвращение Крыма заминистра связывает с тем, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Местные власти инициировали референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

 

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Теги:
Киев, Крым



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