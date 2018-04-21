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Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне

КНДР приостановит ядерные испытания

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о прекращении дальнейших ядерных и ракетных испытаний в пользу развития экономики страны, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

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© REUTERS / Joshua Roberts
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Ким Чен Ын отметил, что работа Северной Кореи по ядерным испытаниям, ракетным тестам и запускам межконтинентальных баллистических ракет остановится с 21 апреля.

"Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", — цитирует РИА Новости сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал новость, отметив, что лидер Северной Кореи своим решением доказывает приверженность международному праву и выполняет волю Организации объединенных наций.

"Заявление лидера КНДР об остановке ядерных испытаний — действительно хорошая новость. Это верное и мудрое решение, направленное на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности", — сказал Слуцкий журналистам.

Слуцкий также отметил, что такое решение Северной Кореи станет основой для дальнейших переговоров и с президентом Южной Кореи, и с президентом Америки.

Российский сенатор Алексей Пушков считает данное решение лидера КНДР умным шагом, о чем он пишет в своем микроблоге в Twitter.

Евросоюз также приветствовал заявление властей КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, заявив о готовности оказать поддержку переговорному процессу по денуклеаризации.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.

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Теги:
ядерные испытания, Алексей Пушков, Леонид Слуцкий, Ким Чен Ын, КНДР



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