КНДР приостановит ядерные испытания

Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о прекращении дальнейших ядерных и ракетных испытаний в пользу развития экономики страны, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

© REUTERS / Joshua Roberts США ввели самый крупный пакет санкций против КНДР

Ким Чен Ын отметил, что работа Северной Кореи по ядерным испытаниям, ракетным тестам и запускам межконтинентальных баллистических ракет остановится с 21 апреля.

"Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", — цитирует РИА Новости сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал новость, отметив, что лидер Северной Кореи своим решением доказывает приверженность международному праву и выполняет волю Организации объединенных наций.

"Заявление лидера КНДР об остановке ядерных испытаний — действительно хорошая новость. Это верное и мудрое решение, направленное на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности", — сказал Слуцкий журналистам.

Слуцкий также отметил, что такое решение Северной Кореи станет основой для дальнейших переговоров и с президентом Южной Кореи, и с президентом Америки.

Российский сенатор Алексей Пушков считает данное решение лидера КНДР умным шагом, о чем он пишет в своем микроблоге в Twitter.

Ким умело вовлекает США в диалог, который повышает его статус и придает ему ореол разумного лидера. Отказ от ядерных испытаний — умный шаг, т.б., что ядерный потенциал уже создан. Так Ким снижает напряженность на Корейском полкострове, не отказываясь от своего главного козыря. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 апреля 2018 г.

Евросоюз также приветствовал заявление властей КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, заявив о готовности оказать поддержку переговорному процессу по денуклеаризации.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.