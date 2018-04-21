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Акция протеста оппозиции в Ереване

Служба нацбезопасности Армении пресекла попытки терактов

Sputnik
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Сотрудники Службы национальной безопасности Армении обнаружили пороховые заряды, электронные детонаторы, фитили и другие элементы самодельных взрывных устройств в ходе обыска квартир двух граждан Армении.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. В Армении сотрудники Службы национальной безопасности предотвратили планирующиеся теракты в республике, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СНБ.

Взрывы планировали осуществить в местах общественного значения в ряде населенных пунктов страны.

"Сотрудники СНБ провели 19 обысков в квартирах и машинах отдельных лиц, в результате которых были обнаружены пороховые заряды, электронные детонаторы, фитили и другие элементы самодельных взрывных устройств. Двое организаторов, а также четверо их предполагаемых соучастников задержаны", — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, теракты планировались на площади Свободы в Ереване, в столичном торговом центре "Далма Гарден Молл", под транспортом и мостами на других путях коммуникаций, а также близ жилых домов для создания атмосферы страха и незаконного давления на органы государственной власти.

Также сообщалось, что задержанные связаны вооруженной группой Жирайра Сефиляна и "Сасна црер".

По данному факту в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по статьям "создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе", "подготовка теракта организованной группой", "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ", "изготовление оружия".

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.



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