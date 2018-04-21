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Музыкант, диджей Avicii.

Никаких следов преступления: умер известный шведский диджей Avicii

© AP Photo. Invision / Amy Sussman
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В пятницу стало известно, что популярный шведский артист, музыкальный продюсер, диджей Авичи (Тим Берглинг) скончался во время пребывания в Омане в городе Маскат.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Полиция оманского города Маскат не нашла следов преступления в смерти Авичи и поэтому никого не подозревает, сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение SVT.

"У нас имеется вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не передаем эту информацию в СМИ", — сказал телевидению представитель полиции, знакомый с делом.

Авичи родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Авичи выпустил в 2013 году и в него вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up". В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.

Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Соболезнования выразили многие известные в стране музыканты и политики, а также принц Карл Филип и его супруга принцесса София, премьер-министр Стефан Левен.




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