Ученые разработали татуировку, которая поможет диагностировать рак

Научные исследования привели ученых к изобретению, способному при контакте с кожей выявить раковые клетки на ранних стадиях.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Учеными разработана татуировка, способная диагностировать раковые заболевания на ранних стадиях, пишет РИА Новости со ссылкой на Sсience Translational Medicine.

В опубликованном исследовании говорится, что татуировка распознает гиперкальциемию, которая в некоторых случаях может указывать на наличие онкологического заболевания.

При определенных изменениях в организме выделяется пигмент меланин, который изменит внешний вид татуировки.

Исследователи тестировали метод на крысах, им нанесли экспериментальные татуировки, а потом "заразили" опухолями. Индикатор со своей задачей справился.

Однако ученые отметили, что что изобретенный метод позволяет распознать не все виды рака.