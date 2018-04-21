Ученые разработали татуировку, которая поможет диагностировать рак

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Учеными разработана татуировка, способная диагностировать раковые заболевания на ранних стадиях, пишет РИА Новости со ссылкой на Sсience Translational Medicine.
В опубликованном исследовании говорится, что татуировка распознает гиперкальциемию, которая в некоторых случаях может указывать на наличие онкологического заболевания.
При определенных изменениях в организме выделяется пигмент меланин, который изменит внешний вид татуировки.
Исследователи тестировали метод на крысах, им нанесли экспериментальные татуировки, а потом "заразили" опухолями. Индикатор со своей задачей справился.
Однако ученые отметили, что что изобретенный метод позволяет распознать не все виды рака.