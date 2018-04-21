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Ученые разработали татуировку, способную выявить рак на ранних стадиях

Ученые разработали татуировку, которая поможет диагностировать рак

© Фото: Depositphotos / sudok1
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Научные исследования привели ученых к изобретению, способному при контакте с кожей выявить раковые клетки на ранних стадиях.

СУХУМ, 21 апр —  Sputnik. Учеными разработана татуировка, способная диагностировать раковые заболевания на ранних стадиях, пишет РИА Новости со ссылкой на Sсience Translational Medicine. 

В опубликованном исследовании говорится, что татуировка распознает гиперкальциемию, которая в некоторых случаях может указывать на наличие онкологического заболевания.

При определенных изменениях в организме выделяется пигмент меланин, который изменит внешний вид татуировки.

Исследователи тестировали метод на крысах, им нанесли экспериментальные татуировки, а потом "заразили" опухолями. Индикатор со своей задачей справился.

Однако ученые отметили, что что изобретенный метод позволяет распознать не все виды рака.




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