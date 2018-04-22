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Футбол. Лига чемпионов. Матч Спартак - Барселона. Архивное фото

Пять-ноль: "Барселона" в тридцатый раз завоевала Кубок Испании

© Sputnik . Александр Вильф
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В финальном матче Кубка Испании по футболу "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 5:0.

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Футбольный клуб "Барселона" одержал разгромную победу над "Севильей" и стал обладателем Кубка Испании по футболу, сообщает Р-Спорт.

Финальная встреча, состоявшаяся в Мадриде в субботу, завершилась со счетом 5:0 в пользу "сине-гранатовых", в составе которых дубль оформил Луис Суарес (14 и 40-я минуты), по разу отличились Лионель Месси (31), Андрес Иньеста (52) и Филиппе Коутиньо (69, с пенальти). Месси повторил рекорд Тельмо Сарры, забив в пяти финалах Кубка Испании.

"Барселона", которая лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, выиграла кубок страны в 30-й раз в истории.




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