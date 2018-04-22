Премьер-министр Армении прервал переговоры с оппозицией

Бывший президент Армении и ныне действующий премьер-министр Серж Саргсян, присутствуя на переговорах с оппозицией, назвал происходящее шантажом и ультиматумом, после чего резко встал и покинул зал.

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки, после недолгого безрезультатного диалога, сообщает РИА Новости. Sputnik Лидер оппозиции Армении назвал условия завершения "бархатной революции"

Серж Саргсян начал переговоры с предупреждения, что диалог не должен проходить в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

"Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложится на вас, выбирайте", — сказал Саргсян.

Лидер оппозиции Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По его словам, власть "перешла к народу".

"Фракция, набравшая семь-восемь процентов, не имеет права говорить от имени (народа. — Прим. ред.). И у меня больше нет желания говорить с вами", — сказал Саргсян, предложив журналистам самим делать выводы.

В Армении с 13 апреля проходят акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении государством и усугублении экономических проблем.