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Полицейский на площади Республики (19 апреля 2018). Ереван

Протесты в Армении: лидер оппозиции задержан, есть пострадавшие

© Sputnik . Asatur Yesayants
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Темы:
Акции протеста в Армении (9)
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Полиция Армении стянула крупные силы к площади Республики в Ереване, куда стекаются демонстранты, протестующие против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Несколько человек пострадали при разгоне демонстрации в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Ранее переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложится на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.

Сейчас на площади Республики сконцентрировались крупные силы полиции, в том числе подразделений специального назначения. Площадь оцеплена.

Саргсян прервал переговоры с лидером оппозиции
© Sputnik Asatur Yesayants
Премьер-министр Армении прервал переговоры с оппозицией

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Темы:
Акции протеста в Армении (9)



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