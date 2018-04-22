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Абхазия участвует в открытии скакового сезона в Краснодаре

© Sputnik Томас Тхайцук
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На открытии скакового сезона Краснодара будет разыгран приз памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия участвует в открытии скакового сезона Краснодарского края, сообщил Sputnik с места событий журналист Абхазского телевидения Адгур Гунба.

"Сегодня открывается скаковой сезон 2018 года на Краснодарском ипподроме, также здесь отмечается праздник – 150-летие со дня основания Краснодарского скакового ипподрома. Программа очень насыщенная, 12 забегов, в которых участвуют абхазские коневладельцы. В частности Беслан Абхазава, который является частным владельцем арабского скакуна, занявшего на дистанции 1800 метров четвертое место, для начала сезона это неплохой результат", — добавил он.

Самое главное событие скачек для Абхазии – забег на дистанции 1600 метров на приз памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, заметил Гунба.

"Этот забег учредил абхазский коневладелец Ахра Ашуба, в нем участвует и его лошадь. На Краснодарском ипподроме развивается государственный флаг Абхазии, как одного из участников всего скакового сезона, что, конечно, очень приятно", — сказал Адгур Гунба.

Скаковой сезон Краснодарского края завершится в октябре 2018 года.




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