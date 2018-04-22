Абхазский скакун выиграл Кубок на соревнованиях в Краснодаре

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МИД России: в грузинской элите укоренена враждебность к абхазам и осетинам Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Тбилиси "продолжают перекладывать на Россию вину за собственное неумение, да и нежелание, наладить уважительный диалог с абхазами и югоосетинами". 305

МЧС Абхазии о весенних паводках: будут не столь опасными Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян в интервью Sputnik рассказал о ситуации с паводками в республике и почему нельзя купаться в горных реках. 60