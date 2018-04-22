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Абхазский скакун выиграл Кубок на соревнованиях в Краснодаре

© Фото: kuban24
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Забег на Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии учредил абхазский коневладелец Ахра Ашуба.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский скакун выиграл Кубок памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщил Sputnik с места событий журналист Абхазского телевидения Адгур Гунба.

"На дистанции в 1600 метров лошадь абхазского коневладельца Беслана Абхазава пришла первой, завоевав Кубок", — добавил журналист.

Забег на Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии учредил абхазский коневладелец Ахра Ашуба.

Новый скаковой сезон 2018 года открылся на Краснодарском ипподроме 22 апреля. Помимо открытия сезона отмечался праздник – 150-летие со дня основания Краснодарского скакового ипподрома. В программе скачек было запланировано 12 забегов, в которых приняли участие абхазские коневладельцы.

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