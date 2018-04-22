22:08 22 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Открытие Абхазского культурного центра в городе Коджаели

Абхазский культурный центр открылся в турецком городе Коджаэли

© Фото: Инал Хутаба
Новости
Получить короткую ссылку
9010

В городе Коджаэли, где открыт Абхазский культурный центр, проживает около 20 тысяч представителей абхазской диаспоры.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В турецком городе Коджаэли 21 апреля открылся Абхазский культурный центр, сообщил корреспонденту Sputnik глава центра Хасан Кондже.

"В планах нашего культурного центра помогать абхазам, проживающим в Турции. Мы хотим, чтобы центр постоянно работал, для того чтобы абхазской диаспоре было легче изучать свою культуру, традиции и свой язык", — рассказал Кондже.

Что касается работы Абхазского культурного центра, направленной на возвращение диаспоры на свою историческую родину, то Хасан Кондже подчеркнул, что организация готова оказывать помощь людям в этом плане.

"Лично я сам хочу сделать так, чтобы полгода проживать в Абхазии, а полгода на территории Турции", — сказал Кондже.

Открытие Абхазского культурного центра в городе Коджаэли

                        ©
                    Фото:  Инал Хутаба
Открытие Абхазского культурного центра в городе Коджаэли

В культурном центре проводятся уроки абхазского языка, музыки, помимо этого ведутся уроки фольклора.

На открытии Абхазского культурного центра присутствовали помощник премьер-министра Турции Фикри Ышик, глава администрации города Коджаэли, глава Федерации Абхазских культурных центров Атанур Акусба, полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия, депутаты парламента, общественные деятели, журналисты. Данное мероприятие освещалось по национальным каналам Турции, велись прямые эфиры в интернете.

Федерация абхазских культурных центров объединяет 14 дернеков (центров) по всей Турции, где, по приблизительным подсчетам, проживает более полутора миллионов этнических абхазов.

Открытие Абхазского культурного центра в городе Коджаэли
© Фото: Инал Хутаба
Открытие Абхазского культурного центра в городе Коджаэли



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заброшенная больница в Межапарке, Рига
    Денег не дадим!

    Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.

  • Человек наблюдает через бинокль
    По данным разведки

    Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?

  • Татьяна Жданок
    Без шансов

    У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Первый вождь: 148-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина
Фестиваль воздушных змеев в Китае
Фестиваль воздушных змеев в Китае: более десяти тысяч кайтов в небе
Как обеспечить себе здоровый сон
Правила здорового сна

Соцсети

Sputnikabkhazia