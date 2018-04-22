Абхазский культурный центр открылся в турецком городе Коджаэли

В городе Коджаэли, где открыт Абхазский культурный центр, проживает около 20 тысяч представителей абхазской диаспоры.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В турецком городе Коджаэли 21 апреля открылся Абхазский культурный центр, сообщил корреспонденту Sputnik глава центра Хасан Кондже.

"В планах нашего культурного центра помогать абхазам, проживающим в Турции. Мы хотим, чтобы центр постоянно работал, для того чтобы абхазской диаспоре было легче изучать свою культуру, традиции и свой язык", — рассказал Кондже.

Что касается работы Абхазского культурного центра, направленной на возвращение диаспоры на свою историческую родину, то Хасан Кондже подчеркнул, что организация готова оказывать помощь людям в этом плане.

"Лично я сам хочу сделать так, чтобы полгода проживать в Абхазии, а полгода на территории Турции", — сказал Кондже.

© Фото: Инал Хутаба Открытие Абхазского культурного центра в городе Коджаэли

В культурном центре проводятся уроки абхазского языка, музыки, помимо этого ведутся уроки фольклора.

На открытии Абхазского культурного центра присутствовали помощник премьер-министра Турции Фикри Ышик, глава администрации города Коджаэли, глава Федерации Абхазских культурных центров Атанур Акусба, полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия, депутаты парламента, общественные деятели, журналисты. Данное мероприятие освещалось по национальным каналам Турции, велись прямые эфиры в интернете.

Федерация абхазских культурных центров объединяет 14 дернеков (центров) по всей Турции, где, по приблизительным подсчетам, проживает более полутора миллионов этнических абхазов.