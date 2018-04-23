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Весна

Тест: собери стихотворение Афанасия Фета

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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С помощью теста Sputnik попробуйте собрать произведение известного русского поэта.

Весна — всегда самое долгожданное время года. Весну воспевали многие поэты и писатели, у каждого получалось сделать это уникально.

Одним из творцов, посвятивших много красивых слов весне, является Афанасий Фет.

В целом, природа была одной из главных тем творчества самого утонченного лирика. Многие стихотворения Афанасия Фета посвящены настроению, мимолетным изменениям и красоте окружающего нас мира.

Встречая теплую и сочную весну, Sputnik Беларусь предлагает собрать известное весеннее стихотворение Афанасия Фета "Еще весны душистой нега…"   

 




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