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Заседание СБ ООН. Архивное фото.

Генсек ООН: холодная война вернулась

Flickr МИД России
Новости
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При этом генсек ООН отметил, что современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу SVT.

"Ясно, что холодная война вернулась", — констатировал Гутерриш.

Флаг ООН
© Фото: worldpolicy
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"Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (Ближневосточном. — Прим. ред.) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков", — сказал Гутерриш.

Он признал структурные проблемы Совета Безопасности и отметил, что орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям.

По мнению Гутерриша, некоторые страны злоупотребляют правом вето. Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности. Политик также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.

Россия готова помочь

В свою очередь, сенатор Константин Косачев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с государствами-членами ООН, с генсеком организации, в том числе для ее реформирования.

По его мнению, проблемы появились из-за "последовательного и осознанного размывания роли и функций ООН и ее Совета Безопасности со стороны Запада".

Западу, прежде всего, США, не нужна организация в ее нынешнем виде — отстаивающая международное право и коллективные механизмы принятия решений в сфере войны и мира, считает Косачев.

"Поэтому генеральному секретарю ООН можно порекомендовать сосредоточить свои усилия на консолидации позиций большинства стран-членов ООН", — подчеркнул он.
Некорректное сравнение

Заседание СБ ООН. Архивное фото.
Flickr МИД России
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Как считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сравнение нынешней ситуации с холодной войной не вполне некорректно.

"Разногласия России и США, действительно, серьезны", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, функция генсека ООН заключается в смягчении конфликтов и поиске путей к компромиссу.

Шаповалов подчеркнул, что такие рассуждения могут привести к попыткам легитимировать глобальную гегемонию со стороны США, то есть лишить всех остальных права вето в Совбезе ООН.

"Но данная идея непродуктивна, это не приведет к смягчению конфликта. Очевидно, что сейчас необходим широкий диалог, поиск путей выхода из конфликта", — добавил эксперт.

Однако, по его словам, США и их союзники, не готовы к диалогу и компромиссу.

Неконструктивный путь

Шаповалов также прокомментировал слова Гутерриша о проблемах в Совете безопасности. По его словам, ООН, как и любая структура должна быть реформируема.

"Есть множество стран, вес которых в международном сообществе недооценен с точки зрения их позиции в ООН. Но это большой и сложный диалог, который можно вести только с учетом интересов всех членов организации", — добавил политолог.

Он отметил, что некоторые члены ООН, такие как США и Украина, хотят лишить Москву права вето, потому что "Россия — единственная страна, которая не поддается диктату США".

"Очевидно, что подобная реформа невозможна в принципе, поскольку Россия — один из учредителей ООН, наряду с США. И странно, если один из учредителей требует лишить прав другого. Это неконструктивный путь, и такой реформы точно не будет", — заключил Шаповалов.




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