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Участница акции протеста сторонников оппозиции в Ереване

Акции протеста возобновились в Армении

© Sputnik . Asatur Yesayants
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Темы:
Акции протеста в Армении (15)
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Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. В Ереване возобновились акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.

Активисты в центре Еревана
© Sputnik Ани Липаритян
Акция протеста оппозиции проходит в Ереване

Шествия проводят сразу несколько групп протестующих, одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета. При этом демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу задержали Армена Григоряна и Давида Санасаряна, а в воскресенье — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

В воскресенье очередное шествие оппозиции остановили в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция разогнала митинг, а его организаторов во главе с Пашиняном принудительно удалила с места собрания. Позднее их задержали.

Специальная следственная служба Армении уточняла, что задержала 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.

Темы:
Акции протеста в Армении (15)



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