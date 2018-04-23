Какая зарплата у глав разных стран

Всегда интересно, сколько зарабатывают другие, однако такими сокровенными данными многие не спешат делиться. А вот жалованья президентов и премьер-министров — вовсе не секрет.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Какие заработные платы у лидеров разных стран, рассказывает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Paywizard.

Так, российский лидер Владимир Путин ежегодно получает 151,032 долларов (что составляет 12,586 долларов в месяц, или 414 долларов в день).

Стоит отметить, что минимальная месячная оплата труда в России — 140 долларов.

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Ранее Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11.163 рублей в месяц", — говорится в документе.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Стало известно, сколько заработал Путин в 2017 году

Российский президент в 151 тысячу раз получает больше, чем руководитель США Дональд Трамп. Вступив в должность президента, он снизил себе зарплату до символического один доллар в год, чтобы сэкономить деньги для бюджета.

При этом минимальная оплата труда в США составляет 1160 долларов в месяц. По закону же американскому президенту положено ежемесячное содержание в размере 400 тысяч долларов.

На втором месте среди самых низкооплачиваемых президентов — президент Украины Петр Порошенко.

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Он получает на своей должности 12,220 долларов в год — чуть больше тысячи долларов в месяц. Хотя это не мешает ему занимать 6-е место среди богатейших людей Украины с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. Минимальная зарплата в стране равняется 131 доллар.

В свою очередь глава Китая Си Цзиньпин, учитывая, что в 2015 году его оклад повысили в 1,5 раза, получает 20,500 долларов в год. МРОТ в Китае составляет 150-300 долларов в месяц в зависимости от конкретной провинции.

Оклад президента Финляндии Саули Ниинисте — 146, 700 долларов в год, или 12,225 долларов в месяц. В этой одной из самых благополучных стран мира минимальная месячная плата составляет 2000 долларов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй богаче Владимира Путина. Ее оклад составляет 198,500 долларов в год. А минимальная оплата труда в Британии — 1,569 долларов. Стоить отметить, что зарплата Терезы Мэй на несколько тысяч больше, чем у президента Франции Эмманюэля Макрона.

Самый большая зарплата в мире у главы Сингапура Ли Сяньлун. Он зарабатывает 2,2 миллиона долларов в год, а раньше зарабатывал еще больше, но из-за общественного недовольства его получку сократили на 36%. Минимальная месячная оплата труда в Сингапуре составляет около тысячи долларов в месяц.

На втором месте в списке президент Швейцарии Дорис Лойтхард. Ее доход оценивается в 437 тысяч долларов. Замыкает тройки лидеров премьер-министр Австралии Майкл Тернбулл с окладом 403,700 долларов в год.