В Армении освободили лидера оппозиции

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Лидер протестного движения "Мой шаг", депутат Никол Пашинян только что был освобожден. Таковы результаты переговоров с первым вице-премьером Кареном Карапетяном, сообщает Sputnik Армения.
"Логика наших действий не изменилась. Вечером митинг на площади Республики. До этого мне нужно ознакомиться с текущей ситуацией. После этого приму решение. На данный момент столько", — сказал Пашинян журналистам.
Он отметил, что все задержанные сторонники движения должны выйти на свободу.
На вопрос о том, какие договоренности были с Карапетяном, он сказал, что расскажет на митинге.
"Я в ближайшие час-два не сделаю заявлений, на сегодняшнем митинге я отвечу на все вопросы и обо всем расскажу", — сказал Пашинян.
Вместе с Пашиняном были освобождены два других депутата парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.
Напомним, парламентариев подвергли приводу накануне во время разгона полицией протестного шествия на улице Арцаха в Ереване. О намерении попросить Генпрокуратуру отозвать ходатайство об аресте Пашиняна полтора часа назад заявил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян.