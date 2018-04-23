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Никол Пашинян

В Армении освободили лидера оппозиции

© Sputnik . Asatur Yesayants
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Темы:
Акции протеста в Армении (15)
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Все трое задержанных накануне депутатов парламента от оппозиционной фракции "Елк" были выпущены на свободу.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Лидер протестного движения "Мой шаг", депутат Никол Пашинян только что был освобожден. Таковы результаты переговоров с первым вице-премьером Кареном Карапетяном, сообщает Sputnik Армения.

"Логика наших действий не изменилась. Вечером митинг на площади Республики. До этого мне нужно ознакомиться с текущей ситуацией. После этого приму решение. На данный момент столько", — сказал Пашинян журналистам.

Он отметил, что все задержанные сторонники движения должны выйти на свободу.

Лица в военной форме с шевронами миротворцев присоединились к участникам акции протеста в Ереване
© Sputnik . Asatur Yesyanats
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На вопрос о том, какие договоренности были с Карапетяном, он сказал, что расскажет на митинге.

"Я в ближайшие час-два не сделаю заявлений, на сегодняшнем митинге я отвечу на все вопросы и обо всем расскажу", — сказал Пашинян.

Вместе с Пашиняном были освобождены два других депутата парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Напомним, парламентариев подвергли приводу накануне во время разгона полицией протестного шествия на улице Арцаха в Ереване. О намерении попросить Генпрокуратуру отозвать ходатайство об аресте Пашиняна полтора часа назад заявил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян.

Темы:
Акции протеста в Армении (15)



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