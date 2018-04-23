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Владимир Машков

Переименовать "Табакерку": Машков решил увековечить память предшественника

© Sputnik . Евгения Новоженина
Новости
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Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Его сменил Народный артист России Владимир Машков.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков считает, что нужно сменить название учреждения на "Театр Олега Табакова", сообщает РИА Новости.

"Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова", — сказал актер.

Официальное название "Табакерки" — Московский театр под руководством Олега Табакова. Народный артист СССР, также возглавлявший МХТ, скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. После его смерти "Табакерку" возглавил один из учеников Табакова, актер и режиссер Владимир Машков. К своим обязанностям он приступил в понедельник.




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