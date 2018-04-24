По подобию своему: ученые пересадили мышам мини-человеческий мозг

Ученые полагают, что результаты исследования по пересадке мышам клеток человеческого мозга могут произвести революцию в регенеративной медицине, позволив использовать выращенные клетки для имплантации людям.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Ученые из Америки имплантировали мышам клетки человеческого мозга и изучили, как операция повлияла на их поведение, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Biotechnology.

Биологи вырастили в пробирке и пересадили клетки человеческого мозга размером с чечевичное зерно в голову мыши. "Мини-мозг" частично заменил грызунам их собственный. В результате нервные клетки не только прижились, но и начали развиваться: спустя 233 дня их структура и зрелость были сравнимы с мозгом новорожденного.

Поведение мышей с "человеческим" мозгом не отличалось от обычного. В первое время подопытные стали лучше проходить тест на память, но в итоге вернулись к стандартным для них показателям.