Страны G7 пригрозили России ужесточить санкции

"Большая семерка" обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире. При этом страны G7 выразили готовность сотрудничать с российской стороной по региональным кризисам и глобальным вызовам.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Главы МИД стран G7 по итогам встречи в Торонто заявили, что намерены ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", сообщает РИА Новости.

"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства", — говорится в коммюнике.

Отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и возвращения Крыма в состав России. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции. Москва, в свою очередь, многократно заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.