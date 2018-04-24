Ответы Лондона по "делу Скрипаля" не удовлетворили Москву

Британцы не дали ответы Москве на самые важные вопросы по ситуации вокруг "дела Скрипаля".

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Россию не устраивают ответы Британии на вопросы по ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение постпредства России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали", — говорится в сообщении.

Москва направила запрос в Лондон 13 апреля и настаивала на срочном ответе не позднее 17-го числа. Ответы были получены от Великобритании вечером 23 апреля.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин указал на нежелание британской стороны сотрудничать в расследовании "дела Скрипаля".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии в британском Солсбери.

В правительстве Великобритании утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия российского производства. При этом никаких доказательств причастности России к этому преступлению Лондон так и не предоставил.