Госдума России введет уголовную ответственность за соблюдение санкций США

В Госдуме России разработан законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Законопроект Госдумы об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории РФ собираются принять до конца весенней сессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева.

По словам Исаева, законопроект по антисанкциям предусмотрит уголовное наказание только для физических лиц, а для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

"Эта деятельность с нашей точки зрения преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США, не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции", — подчеркнул депутат.

Размер штрафов на стадии обсуждения, добавил Исаев.

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В начале апреля США ввели новые санкции против России. В список ограничительных мер попал ряд российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Среди них Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает правительству право по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.