В результате ДТП на Мамайском перевале пострадали 4 человека

Правоохранители уточнили данные о пострадавших в аварии с участием пассажирской маршрутки и автобуса, которая произошла во вторник днем в Сочи.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. В результате столкновения в Сочи маршрутного такси с автобусом пострадали 4 человека, двое из которых несовершеннолетние, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В ДТП с участием двух пассажирских автобусов пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Сообщение о ДТП поступило правоохранителям Сочи около 13:30 по московскому времени.

Происшествие случилось на Мамайском перевале, за рулем маршрутного такси был 50-летний мужчина, который ехал из центра Сочи в сторону Лазаревского района по Батумскому шоссе.

На подъеме маршрутка столкнулась с автобусом МАЗ.