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Государственная хоровая Капелла Абхазии

Начали с Генделя: хоровая капелла Абхазии на фестивале Гергиева в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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XVII Московский Пасхальный фестиваль, в котором участвует и Государственная капелла Абхазии, проходит в российской столице с 8 апреля по 9 мая.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Государственная капелла Абхазии дала первый концерт в рамках Пасхального фестиваля Валерия Гергиева в Москве 24 апреля, рассказала Sputnik художественный руководитель и дирижер Нора Джинджолия.

"Первый концерт прошел в пансионате для ветеранов труда № 29. Открыли концерт с "Аллилуйи" Генделя. Концерт прошел очень хорошо. Ветераны плакали. Они очень сильно восприняли нашу музыку. После выступления мы разговаривали со многими зрителями. Среди них были те, кто приезжал уже в Сухум. Все тепло отзывались. И это нас очень порадовало", – призналась Джиндолия.

Хоровая капелла на Пасхальном фестивале в Москве
© Фото : Пресс-служба министерства культуры
Хоровая капелла на Пасхальном фестивале в Москве

У Государственной капеллы Абхазии в рамках фестиваля предстоят еще два концерта – в храме в Ростове Великом и доме музея-заповедника "Царицыно".

"Завтра у нас будет концерт в храме в Ростове Великом. Дорога, правда, займет немало времени. А послезавтра — в доме музее-заповеднике "Царицыно". Нам сказали, что там хорошая акустика", – отметила худрук Государственной хоровой капеллы.

Государственная капелла Абхазии впервые была включена в ежегодный московский пасхальный фестиваль в 2009 году. По словам Норы Джинджолия, участие в нем для капеллы стало хорошей традицией.

Московский Пасхальный фестиваль — ежегодный российский фестиваль классической музыки и колокольного звона основанный по инициативе главного дирижера Мариинского театра маэстро Валерия Гергиева. 




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